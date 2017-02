Festival inédito com carnes especiais

Pela primeira vez em Cuiabá, no sábado (11), o festival carnívoro "Barba Grelha e Bigode”. Será no Grupo Bom Futuro, à avenida dos Florais, no Ribeirão do Lipa, a partir das 13h e se estenderá até às 23h. A organização fará um evento Premium, com open bar (chopp Louvada Pilsen) & open food, com cortes selecionados e especiais, inclusive com 20 tipos de carnes de alta qualidade. Além das estações, o público terá cerveja gelada, shows, espaço kids e um ambiente agradável para curtir todo o festival. O festival também contará com chefs consagrados, trazendo mais novidades saborosas para o evento. No primeiro lote, o ingresso sai por R$ 200 (masculino) e R$ 150 (feminino). Criança entre 10 e 13 anos paga R$ 80.