Para fechar o ano com chave de ouro e deixar definitivamente 2016 para trás, o Mosteiro Bar e Cultura recebe a banda Heróis de Brinquedo e a República Produções apresentam o evento clássico da cidade com duas das maiores bandas nacionais dos anos 80: Legião Urbana e Engenheiros do Hawaii, com a performance sempre contagiante dos Heróis de Brinquedo. O show acontece nesta quinta-feira, 29, a partir das 21h e a entrada custa 15 reais.