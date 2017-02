Já é sexta de Carnaval e Cuiabá respira os ares dos agitos de Momo. A partir das 22h desta mesma sexta, no Mosteiro, situado à rua Cândido Mariano, tem Carnaval do Bulhufas. A festa contará com open bar com 2 horas de cerveja Skol, das 22h à zero hora. E quem anima a noite são Victor e Wagner e Everton Detona. Com convites no valor de R$ 30 reais (meia) e R$40 reais (inteira), a festa promete ser das mais animadas. Foi dada a largada para a folia!