Hospital com qualidade internacional

Fachada do hospital privado Santa Rosa, que, após padronização de procedimentos, se torna referência dentro das normas internacionais de qualidade na saúde

O Hospital Santa Rosa passa a ser a primeira unidade hospitalar de Mato Grosso com a Acreditação Canadense Diamond, um dos principais certificados internacionais de qualidade no setor da saúde, que orienta e monitora os padrões de alta performance, qualidade e segurança. A Acreditação é fruto de trabalho da padronização de procedimentos, sempre focado no paciente. No Brasil, apenas 5% dos hospitais possuem certificação.