A blogueira Maiza Abreu conquista mais seguidores a cada dia com o seu instagram @eumevistobem.

Diariamente ela dá dicas de looks maravilhosos para as mais diversas ocasiões, e também mostra o seu trabalho como maquiadora do renomado Lauda Hair Stylist.

Competente, talentosa e linda. Assim é Maiza.