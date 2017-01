Malcom Club abrirá suas portas 14/01

[SAVE THE DATE] MALCOM CLUB - FEEL THE TRUE VIBE!

A data mais esperada por todos foi revelada: Dia 14.01 - Sábado!

Vocês já curtem Rock'n Roll de primeira no Malcom Pub. Agora convidamos Cuiabá para conhecer o MALCOM CLUB!

O mais novo espaço do Malcom que conta com um sistema europeu de áudio e iluminação High-Tech. São mais de 1,5km de Leds que irão iluminar a noite cuiabana de um jeito jamais visto! Além disto, o Club trará o melhor da música eletrônica, despertando a sensação da verdadeira vibe. Para quem deseja privacidade e exclusividade teremos, ainda, 2 camarotes que acomodam 10 pessoas cada.

É com muito orgulho que abriremos as portas neste sábado e, desde já, convidamos todos vocês para conhecerem o MALCOM CLUB!

Já sabe como funciona né? Marca na agenda, chama a galera e Let's Party, Let's CLUB