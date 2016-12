Rio Sports Jardim Imperial

Comece o ano praticando esportes.

Para aqueles que querem levar a sério a resolução de Ano Novo para 2017 de levar uma vida saudável e praticar esportes, tenho uma dica ótima! A loja Rio Sports, dos irmãos Roberta Penha e Leandro Penha tem roupas, acessórios e equipamentos esportivos que vão ajudá-los a entrar em 2017 com todo o gás para começar (ou continuar) a mexer o corpo! A loja, que é super charmosa, fica localizada no Jardim Imperial, na Alameda 2600 n° 2. O telefone é (65) 3365-4417. Deem uma passada lá, tenho certeza que vão gostar! Quem for lá neste fim de ano e durante todo o mês de janeiro e mostrar o print desta nota, ganha 10% de desconto em compras acima de 100 reais! Imperdível!