Rock no Clube de Esquina

Uma noite com muitos clássicos do rock'n roll mundial, é o que promete o Clube da Esquina Bar para a noite desta quinta-feira, dia 29 de dezembro. Serão três bandas que tocarão alternadamente um repertório que, segundo os organizadores, será capaz de agradar a todos os aficionados pelo bom e velho Rock'n Roll!. Apresentarão três segmentos: Anos 80, Hard Rock e Pop Rock, começando a despedida de 2016 em grande estilos, e que farão as estruturas do nosso Templo Rock tremer!

Com as bandas Rovers, JackBeer e BadBlock, seu último rock de 2016 será no Clube de Esquina!