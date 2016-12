Yllen Almeida - Violinista

Yllen Almeida é um daqueles talentos inegáveis. Multi-instrumentista, passeia pelos diversos ritmos e encanta quem o assiste.

É cuiabano, filho de artistas, talento da terra. Iniciou os seus estudos de violino aos 6 anos e percorreu um caminho exitoso.

Atuou como solista das Orquestras Sinfônica da UFMT, Orquestra Ouro Preto, Sinfônica da UFMG, Sinfônica de Minas Gerais, de Câmara do Sesiminas/Musicoop, Câmara de Itaúna e Câmara do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, esta última sob a regência do Maestro Fabrício Carvalho. Foi membro da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Hoje é Spalla e Regente Assistente da Orquestra Sinfônica da UFMT, Músico Exclusivo da Cia Sinfônica, Baixista da Quartal, Violinista do E-Strings Evolution e da Trump.

Ver e ouvi-lo tocar é certamente uma experiência inesquecível.

Aplausos, Yllen Almeida!