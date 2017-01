Zezé Di Camargo passa férias em Cuiabá

O cantor Zezé Di Camargo, que forma dupla com Luciano, está passando alguns dias de férias em MT. Desde o último dia 31, ele se encontra em Cuiabá, onde permanece até sexta (6). Está hospedado no Malai Manso Resort juntamente com sua namorada. Nesta quarta, Zezé Di Camargo foi acompanhar a colheita de soja em Campo Verde junto com o empresário Fernando Maggi, sócio do irmão Eraí Maggi do Grupo Bom Futuro. Na foto, Fernando Maggi, em cima de uma máquina agrícola, dá sinal de legal ao lado do cantor.