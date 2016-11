Aprendizado e conhecimento em seminário sobre saúde bucal

Com o intuito de reunir gestores estaduais e municipais, conselheiros de saúde, cirurgiões-dentistas, acadêmicos de Odontologia, técnicos e auxiliares em saúde bucal com o objetivo de subsidiar os profissionais de saúde com os conhecimentos necessários para que possam atuar como protagonistas do processo e contribuir de forma responsável para a melhoria da qualidade dos serviços ofertados, o I Seminário de Políticas Públicas de Saúde Bucal do Estado foi uma realização do CRO-MT (Conselho Regional de Odontologia de MT), através de sua Comissão de Políticas Públicas de Saúde presidida pela cirurgiã-dentista Diolena Sguarezi.

O seminário contou com as falas de ícones da saúde pública reconhecidos nacionalmente, como o professor-doutor Julio Muller Neto (UFMT), professor Antonio Carlos Pereira (UNICAMP-SP), conselheiro Antonio Joaquim (TCE-MT), além de profissionais que atuam brilhantemente fomentando a saúde bucal do Estado e dos municípios, como Ana Carolina Machado Landgraf, professora-doutora Gisele Pedroso Moi, Alyrio Metello Filho, doutora Renatta Souza Carvalho Tirapelle e profissionais da Vestra Investimentos. Foram dois proveitosos dias de muito aprendizado e troca de conhecimentos. Confira fotos.