Nuun Garden trouxe nesta edição, no sábado (7), o chef internacional Eduardo Machado. E a empresária Adriadne Miranda Cintra aproveitou esse encontro para comemorar seu aniversário rodeada dos amigos. O projeto começou as 12h e se estendeu até as 16h com almoço e som ambiente e depois virou uma balada. Quem ainda nao foi fica a dica para conhecer.