Atitude na Advocacia distribui kits escolares

O grupo Atitude na Advocacia inicia a segunda edição da campanha de arrecadação e distribuição de kits escolares para crianças carentes. No ano passado atenderam quase 600 crianças e esse ano a meta é atender 700 crianças, mas para isso o grupo necesita da sua colaboração. Cada kit custa R$ 20,00 e você pode contribuir com quantos kits quiser.

O valor deve ser depositado na conta poupança de titularidade de Ludmilla Bouret, Caixa Economica Federal, agência 1681, conta 36089-7, operação 013, CPF 395.487.911-53.

A campanha deste ano também arrecadará livros infantis novos ou usados em bom estado de conservação que deverão ser entregues para Ludmilla (99937-9322) Natanazia (98130-6262) ou Ana Moser (99981-3648).

Data maxima para depósito 26.01.17

Vamos colaborar com a educação do nosso país. ATITUDE!!!!!!!