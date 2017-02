Bloco Turma da Laje arrasta foliões

Neste sábado de Carnaval o Bloco Turma da Laje, em Cuiabá, reuniu amigos em torno de um trio elétrico e arrancou sorrisos por onde passou. Originado de um grupo de amigos que se encontravam para jogar futebol, e que ao longo do tempo foram formando as suas famílias e sentiram a necessidade de festejar o carnaval juntos, o bloco tem em sua essência o congraçamento de gente do bem e que procura uma folia saudável.

Já na concentração do bloco era claro o entrosamento entre os participantes, com famílias inteiras vestidas a caráter e brincando como nos carnavais de outrora. O seu curto percurso incluiu o tradicional restaurante Choppão, que parou para ver o bloco passar. Figuras importantes vieram à calçada para acenar, dançar e fotografar o grupo de foliões, incluindo o ex-governador Julio Campos. A coluna RDSocial acompanhou tudo. Confira abaixo.