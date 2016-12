Casa do rock, Malcom Pub recebe banda Fábrica e com bom público

A noite de 29 de dezembro, última quinta-feira do ano, no Malcom Pub, a casa de rock mais prestigiada de Cuiabá, foi épica. Tudo porque a banda Fábrica se apresentou com um repertório no estilo retrospectiva. Teve de tudo um pouco: U2, Coldplay, Bon Jovi, Pearl Jam, Red Hot Chilli Pepers, Linkin Park e, é claro, o bom e velho rock nacional com as músicas do Legião Urbana, Engenheiros do Hawai, Nenhum de Nós, Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso.

Como já esperávamos, o lugar estava lotado. Muita gente bonita, atraída pelo ótimo ambiente que a casa oferece e pelo talento desses músicos que nos encantam a cada apresentação. Parafraseando a banda em uma de suas frases mais populares: “Eles sempre continuam, eles não param!” Quando a Banda Fábrica estiver se apresentando, não tem erro. É sempre bom! A coluna RDSocial registrou tudo. Confira.