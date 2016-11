Evento em apoio a pacientes com câncer bastante prestigiado

O GAPCAN (Grupo de Apoio aos Pacientes com Câncer do Estado), entidade filantrópica e beneficente sem qualquer fim lucrativo, realiza há seis anos, juntamente com a loja Maçônica Acácia Cuiabana, o Bifão Fraterno. Toda a arrecadação do evento é destinada a ajudar os pacientes carentes de câncer e os familiares. A coluna RD Social prestigiou o evento. Confira abaixo as fotos. E quem quiser saber mais e ajudar é só manter contato com a entidade pelo telefone (65) 3684-9031.