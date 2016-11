Faixa a novos graduados do Krav Magá

Cuiabá agora conta com a OBKM (Organização Brasileira de Krav Magá), presidida pelo instrutor Gustavo Monteiro. Trata-se de uma modalidade de defesa pessoal, com origem em Israel, e tem como ferramenta o próprio corpo do praticante. Seus movimentos são naturais, e exploram os pontos mais sensíveis e fracos do seu oponente. Para esta prática não importa a idade, preparo físico ou sexo. É totalmente acessível a todos que tenham vontade de treinar.

O Centro de Treinamento de Cuiabá, que é um dos dojôs licenciados, foi palco da entrega de faixa para os novos graduados do Krav Magá. Na oportunidade, pudemos presenciar a conquista dos novos faixas amarelas e pretas, sendo eles o instrutor Gustavo Monteiro, que ascendeu para o 2º Dan e o também instrutor Ricardo Matos para o 1º Dan, este último o primeiro faixa preta formado em Mato Grosso. O evento contou com a ilustre presença do mestre Alexandre Demara, faixa preta 4º Dan, que veio do Rio de Janeiro, onde reside e ministra aulas, para aplicar o exame e entregar as faixas. Foi emocionante!