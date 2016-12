Festa solidária marca lançamento oficial da agência XX Assessoria

O espaço Nuun Garden serviu de cenário para o lançamento oficial da agência XX Assessoria e Representações, e teve um detalhe especial: 10% do valor arrecadado na bilheteria do evento foi doado para o Hospital de Câncer de Mato Grosso em uma campanha chamada "Dezembro Solidário", que está em sua primeira edição. O evento teve a participação de Manú Paiva, Billy Espíndola, Victor e Wagner e DJ Felipinho.

Aos sócios Adilson Souza, o Xuxa, Felipe Assumpção e Guilherme Sant’Ana, que receberam os convidados e o público em geral, a coluna deseja muito sucesso e os cumprimenta pelo empreendedorismo. Com absoluta certeza, a agência que fez parte da passagem da Tocha Olímpica em Cuiabá, do Vem Pra Arena e do Choque de Riso, brilhará no cenário mato-grossense juntamente com o seu casting de 18 artistas.