Festeja em Cuiabá em grande estilo

No Festeja, o maior festival de música sertaneja do Brasil edição Cuiabá, teve um line-up de peso: Maiara & Maraísa, Marília Mendonça, Henrique & Juliano e Kleo Dibah & Rafael. Eles fizeram a plateia vibrar com seus hits. Esta é a segunda edição em nossa cidade e foi criado em 2012 pela Som Livre. Já alcançou a marca de 150 mil pessoas em suas edições.

Foi incrível, com organização impecável. O público pode optar pelos diversos espaços para curtir o show: pista, área vip, camarotes ou bangalôs. Em todos, a preocupação dos organizadores com o conforto daqueles que foram para apreciar o espetáculo foi notória. É sabido que as mulheres vêm dominando a cena sertaneja, e que o povo gosta de ver e ouvir “sofrência”. Então o show foi um sucesso. Na plateia um povo apaixonado, no palco um verdadeiro dream team. O sertanejo tem mesmo um público cativo e é uma paixão nacional. Confira abaixo o registro de RDSocial da galera presente no Festeja.