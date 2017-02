Festival carnívoro une políticos e empresários em clima descontraído

O 1º festival carnívoro de Cuiabá, batizado por Barba Grelha e Bigode, realizado neste sábado (11), na sede do Grupo Bom Futuro, foi um sucesso. Com muitos atrativos, como 22 tipos de carnes de qualidade e shows musicais, reuniu diferentes segmentos sociais, como empresários, pecuaristas e contou com presença de políticos, entre eles os senadores Wellington Fagundes, Cidinho Santos e Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura, o governador Pedro Taques e os deputados estaduais Janaína Riva, Oscar Bezerra e Ondanir Bortolini, o Nininho. Mário Portela, especialista em churrascaria, foi o responsável por preparar o boi inteiro e o Buteco de Quinta fez sucesso com suas costelas de chão. A animação ficou por conta de Manu Paiva, Felipinho, Billy Espindola e as duplas Fábio Souza e Fabiano e Victor & Wagner e o Grupo Laco Cordeona. As pessoas puderam provar os melhores cortes de carnes e ainda tomar o Pilsen da Cervejaria Louvada. RDSocial conferiu tudo. Veja abaixo.