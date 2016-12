A confraria Bode do Karuá lancou neste domingo (11), no Jimi Jim, o samba enredo do Carnaval 2017: Pau Rodado Eu Sou. A casa lotou com os amigos e foliões do tradicional bloco carnavalesco, que contagia a Baixada Cuiabana, especialmente Cuiabá e Chapada dos Guimarães. RDSocial acompanhou. Confira.