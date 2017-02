Malcom, muito rock e flash black

O Malcom, a melhor casa de rock de Cuiabá, mais uma vez proporcionou aos seus frequentadores uma noite inesquecível. Trouxe a Galatic Disco, com uma line up recheada de gente competente e querida, composta pelos DJs Serginho Moraes, Cecil e Edinho Martins, que no comando das pick-ups fizeram todos os presentes entrarem em êxtase ao tocar muito flash black. Que bom que o Malcom entendeu a cidade anda carente desse segmento de música. A coluna RDSocial a aplaude a iniciativa.

Mas a noite de sábado não foi feita só de flash back. No Malcom Pub a banda Última Hora abriu os trabalhos, seguida da Banda Fábrica, que tocou U2 e Coldplay. Quando a Fábrica toca, não tem erro: é balada boa na certa. Esses são mesmo incríveis. Aliás, o governador do Estado Pedro Taques, fã da banda irlandesa que tem como vocalista o talentosíssimo Bono Vox, esteve presente, mas não se deixou fotografar.

Enfim, foi uma noite de sucesso, com a casa lotada, muita gente bonita e com a assinatura do gerente mais querido da cidade: Zidani Gomes.