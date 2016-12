Mistérios de Tchapa e Cruz - InCasa

O ator André D'Lucca, ícone do teatro mato-grossense, inova mais uma vez com o projeto InCasa. Trata-se de uma escola de teatro localizada em sua própria casa, onde as aulas ocorrem nas dependências do imóvel, assim como as apresentações. Com um clima intimista, a plateia, que é pequena, mergulha nas histórias contadas e se surpreende a cada mudança de cenário. D'Lucca explica que a escola é autosustentável, o que significa que o valor investido pelo aluno retorna em forma de uma espécie de cachê, já que a bilheteria é rateada entre eles. Na primeira temporada o investimento foi de R$ 250 reais e cada aluno recebeu R$ 360 reais ao final do curso.

A peça Mistérios de Tchapa e Cruz está em sua segunda temporada, com todos os ingressos esgotados. Esse sucesso é fruto do trabalho árduo e de muita dedicação por parte de toda a equipe. Quem teve a oportunidade de assistir ao espetáculo pode ver e ouvir a história do Negrinho D'agua, a Loira do Banheiro, Laurinha do Cai Cai e o Lobisomem do Pari. É simplesmente uma experiência surpreendente. Iniciativas assim merecem aplausos e investimentos por parte da iniciativa pública e privada. Santo de casa faz milagre, sim!

Parabéns André D´Lucca, Ariana Carla, Paty Wolff, Kiko Paroli, Wesley Oliveira e Kauany Aimê. A coluna RDSocial acompanhou a apresentação, inclusive nos bastidores, com imagens mostrando os atores em transformação. Confira.