O lançamento neste sábado, em Cuiabá, do Musiva Folia foi bastante concorrido e deu uma mostra do que vem no Carnaval do próximo mês. Serão três grandes shows, com presenças de nada menos que Anitta, Margareth Menezes e da Bateria da Mangueira. E a coluna RDSocial registra abaixo quem prestigiou o lançamento do Musiva Folia. Confira.