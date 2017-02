Show de Anitta encerra Musiva Folia

Nesta sexta (17), encerrando o projeto Musiva Folia, em Cuiabá, a cantora Anitta arrasou mais uma vez, sacudindo o público com duas horas de show. E a festa continuou com os deejays Fábio Serra e Be Biagi. RDSocial acompanhou tudo. Confira abaixo a cobertura fotográfica. Os proximos eventos na Musiva sao G15 + Mc Lon, em 9 de março; Dyld com Illusionize no próximo 18 de março e Capital Inicial, em 25 de março. Maiores informações pelo telefone 65-99953-1935 pelo WhatshApp.