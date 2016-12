Show de pagode no Bar do Jarbas

Todo sábado, o Bar do Jarbas vem com uma programação especial, das 15h às 22h, no ritmo da banda de pagode Tô te Querendo. E os sócios Jarbas, Giba Borges e Ronan Peron estão cada vez mais atraindo clientela. Entre os visitantes estava o jogador de futebol Elber, contratado pelo Internacional. O bar abre todos os dias e outras programações. No último sábado (10), RDSocial conferiu. Veja as fotos abaixo.