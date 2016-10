01h atrás

"Já batemos recorde de quebradeira", diz Unishop

Presidente da Unishop alerta que Dec. 380/15 inviabilizará comércio em MT. Setor quer a revogação da norma pelo Governo. Junior Macagnan diz que mais de 1900 empresas comerciais fecharam as portas no primeiro semestre. Em 2015 foram 1700 no ano todo.