34min atrás

Congelamento gera insegurança em servidores estaduais

Quebra da paridade entre concursados e estabilizados preocupa Sindicato dos Profissionais de Área Meio do Executivo Estadual. Presidente do Sinpaig/MT, Edmundo Leite, diz que 20 mil podem ser atingidos com congelamento de progressão.