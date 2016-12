02h atrás

"Ideia de vigília na Assembleia partiu do Fórum Sindical"

"Importante pra nós é a LOA. Estamos lutando para colocar a emenda da RGA", afirma presidente do Sinpaig-MT. Edmundo Leite admite que houve avanços em 2016 e diz que preocupação do Fórum Sindical é com proposta de congelamento.