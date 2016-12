01h atrás

Imune realiza ações em prol de mulheres negras em MT

Presidente do Instituto Mulheres Negras, Antonieta Costa, fala de exclusão e de conquistas de 2016, entre elas uma comenda nacional. "O Imune estava entre as cinco personalidades junto com Lázaro Ramos, Lázaro Matupi, Naná Vasconcelos e Zezé Mota".