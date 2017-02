49min atrás

Muitos não sabem o que é preciso para produzir alimento"

Presidente do Conselho Estadual das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários (Cearpa), Gilson Provenssi, estima que haja aumento na comercialização diante do crescimento da safra. Preocupação do setor é com contrabando, roubo e falsificação.