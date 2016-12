02h atrás

"O grande problema da corrupção é o sistema político"

Promotor de Justiça Roberto Turim, candidato à Presidência da Associação Mato-Grossense do Ministério Público, afirma que instituição está no "olho do furacão". "Chega no Congresso e vira um pacotão", diz sobre votação das 10 medidas contra corrupção.