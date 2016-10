52min atrás

"Prefeitos vão encontrar municípios em situação ruim"

Rede de Controle de Gestão Pública quer evitar o que ocorreu com obras da Copa. Coordenador e representante do TCU, Waldemir Paschoiotto, convida para II Fórum Qualidade em Obras Públicas, dias 20 e 21 no TCE-MT.