02h atrás

Prefeitura tem mais de 50 mil processos de execução

Mutirões do seguro DPVAT e fiscal da Prefeitura são realizados pela Central de Conciliação do Foro de Cuiabá. Juíza Adair Julieta da Silva afirma que a solução sai em pouco tempo. "No primeiro dia a Prefeitura negociou R$ 630 mil. Se não fosse o acordo o