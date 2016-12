02h atrás

Vereador estranha falta de aproximação de prefeito eleito

Votações do orçamento e da Planta Genérica de Cuiabá na Câmara de Vereadores são abordadas por vereador do PSD. Toninho de Souza diz estranhar o fato do prefeito eleito Emanuel Pinheiro não ter se reunido ainda com parlamentares.