31min atrás

Cuiabá tem opções para todos os gostos no Carnaval

Cuiabá terá show do Olodum, mas também há opções dos estilos sertanejo, eletrônico e rock para quem vai curtir o feriadão prolongado. Confira como será a folia em várias cidades do Estado e as opções para a criançada brincar o Carnaval.