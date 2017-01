9min atrás

Evento de Tênis de Mesa terá 12 horas de jogos por dia

Mais de 400 atletas competirão no Campeonato Intercolonial Brasileiro de Tênis de Mesa entre os dias 20 e 22, no Aecim Tocantins, em Cuiabá. A entrada é gratuita. Confira detalhes com o coordenador Americo Mariama.