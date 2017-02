01h atrás

"Foram seis meses de preparação até conseguir a vaga"

Rumo à Tailândia, atletas do Muay Thai de Mato Grosso pedem ajuda para despesas. A equipe do Team Nogueira Cuiabá seguirá para o mundial com lutadores de todo o Brasil. Empresária Natácia Romio explica que o custo é alto. Para ajudar, ligue: 3621-4078.