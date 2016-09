01h atrás

Ingressos estão se esgotando para show do Flauta Mágica

"Vai do samba de Ari Barroso, à balada de Eric Clapton e ao rock de Pink Floyd e Beatles". Assim será a apresentação do Instituto Flauta Mágica no Cine Teatro Cuiabá, conforme o maestro Gilberto Mendes.