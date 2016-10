16 anos após derrota, Emanuel vence com mais de 54 mil votos de frente

Emanuel Pinheiro vence com mais de 60,42%

Emanuel Pinheiro (PMDB) é eleito prefeito de Cuiabá com 60,41% dos votos (157.877). Advogado e deputado de quarto mandato, o peemedebista impõe derrota ao tucano Wilson Santos, que buscava o terceiro mandato não consecutivo e obteve apenas 39,59% dos votos (103.483).

Dos 415.098 eleitores, 25,11% não compareceram às urnas. Assim, os votantes chegaram a 74,89%. Outros 12.909 (4,15%) votaram em branco e 36.594 (11,77%) anularam. Assim os votos válidos chegaram a marca de 261.360 (84,08%).

Aos 51 anos, Emanuel - que já militou no PFL, PR e, agora, está PMDB – reescreve a sua própria história política no que diz respeito à eleição majoritária. Obtém uma vitória expressiva 16 anos após amargar o último lugar na corrida pelo Palácio Alencastro.

Em 2000 também tentou ser prefeito. À época, concorreu pelo extinto PFL e obteve 7.505 votos, ficando em último lugar dentre os 4 candidatos. Curiosamente, Wilson, derrotado hoje, também estava no páreo e concorreu pelo PMDB.

Além deles, disputaram Roberto França (PSDB) - que buscava a reeleição e se sagrou vitorioso – e Serys Slhessarenko pelo PT (partido no qual estava filiada, hoje está no PRB).

Governo

A vitória de Emanuel é fundamental para o bloco de oposição ao Governo Pedro Taques (PSDB). O tucano sofre derrota no maior colégio eleitoral do Estado, onde se concentra a sua base eleitoral. Com isso, agora terá que decidir se "isola" Emanuel ou se busca uma aproximação com o prefeito que tem ao seu lado os aliados do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e que se articulam para retomar o poder em 2018.