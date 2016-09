183 candidatos a vereador, prefeito e vice têm registros indeferidos em MT

Reprodução Segundo TRE, quando não couber mais recurso dao registro de candidatura, votos serão computados

Ao todo, 183 candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no Estado tiveram candidaturas indeferidas com recurso em primeira instância e terão votos computados à parte durante a apuração, no domingo (2). No Estado, foram registradas 9.890 candidaturas.

Os candidatos que estiverem nesta situação, vão acompanhar a totalização dos votos da mesma forma que os demais concorrentes, visto que os votos atribuídos aos candidatos cujo status é "indeferido com recurso" aparecem no Boletim de Urna, que é fixado em todos os locais de votação, após as 17 horas. Apenas na totalização é que estes votos não aparecem.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), após o trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso do processo que trata do seu registro de candidatura, os votos atribuídos a estes candidatos serão computados para eles, caso revertam a decisão em segunda instância ou junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E, caso não consigam reverter a decisão, os votos serão descartados.

Os candidatos com situação "deferido com recurso" terão seus nomes inseridos nas urnas eletrônicas e também concorrerão "sub judice". No entanto, os votos atribuídos a eles serão computados na totalização junto aos votos dos demais candidatos.

No site do TRE, o eleitor pode consultar a situação do registro de candidatura de todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Entre os candidatos a prefeito nas cidades consideradas referência no Estado que tiveram suas candidaturas indeferidas com recursos estão Getúlio Viana (PSB), em Primavera do Leste, Júnior Cezar, o Jr. Pé no Chão (SD), Assis Raupp (PMDB), em Colniza, Luiz Fernando (PDT), em Rosário Oeste e Zé Elpidio (PSD), em Nova Olímpia.

Entenda

"Indeferido com recurso" é o status dado ao candidato que teve seu requerimento de registro de candidatura indeferido pelo juiz eleitoral, mas que recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, pleiteando a reforma da sentença.

Já o status "deferido com recurso" é atribuído ao candidato que teve o requerimento do registro de candidatura deferido pelo juiz eleitoral, mas uma coligação ou partido adversário e até mesmo o Ministério Público Eleitoral não concordou com a sentença do juiz de primeira instância e recorreu ao TRE-MT, buscando uma posição de indeferimento. (Com Assessoria)