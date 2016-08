Dos três candidatos que disputam a Prefeitura de Sinop, o empresário Roberto Dorner (PSD) foi o que apresentou a maior receita de campanha e o único que não declarou nenhuma despesa.

Conforme o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), o social-democrata fez uma doação própria de R$ 191,3 mil e não declarou, até esta quarta (3), nenhum gasto.

Mário Okamura/Rdnews Candidatos a prefeito de Sinop fazem suas primeiras prestações de contas e mostram arrecadação

A segunda maior arrecadação foi declarada pela candidata da coligação Amor Por Sinop, Rosana Martinelli (PR), que recebeu R$ 144,3 mil, sendo R$ 40 mil em recursos financeiros e o restante em valores estimáveis. O maior fornecedor da republicana é o PR, que fez uma doação de R$ 83,2 mil.

A candidata também declarou R$ 269,5 mil em despesas contratadas, sendo a maior parte com cabos eleitorais no valor de R$ 119,8 mil. Dessa forma, a republicana já gastou R$ 125,2 mil a mais do que arrecadou.

O candidato da coligação Frente Alternativa, Dalton Martini (PP), também apresentou receitas e despesas. O progressista fez uma doação própria de R$ 60 mil e declarou despesas contratadas em R$ 134,2 mil. Os maiores gastos foram com carro de som R$ 78,2 mil e materiais de gráfica R$ 22,3 mil. O progressista, assim, está com R$ 74,2 mil a mais de despesa se comparado ao valor arrecadado.

A assessoria do Dorner disse que estão no prazo legal, que, segundo ele, será em 9 de setembro e, por isso, não foi lançada nenhuma despesa no site do TRE.

Receitas

O lançamento dos dados no site do Tribunal é de responsabilidade de cada candidato. Conforme a Justiça Eleitoral, eles são obrigados a lançar as receitas a cada 72 horas. A relação de gastos só é obrigatória na primeira parcial no dia 12 de setembro.