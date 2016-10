2 eleitores presos por tirar foto na urna; TRE investigará compra de voto

Um eleitor de 46 anos foi encaminhado ao “Cadeião” instalado na Casa da Democracia, na manhã deste domingo, em razão de ter registrado foto na hora de votar. Ele vota no bairro do Porto, na escola estadual senador Azevedo. Essa é a segundo ocorrência registrada pelo TRE pelo mesmo motivo.

O TRE irá colher o depoimento do homem e deve investigar o caso como compra de votos. Isso porque, há denúncias de que o eleitor precisa registrar com foto na hora do voto para comprovar que votou no candidato combinado e, posteriormente, receber o dinheiro pelo voto comprado.

Mais cedo, a Justiça Eleitoral informou que uma pessoa já havia sido detida, também por fazer foto no momento em que estava votando. O crime ocorreu na Zona 51 no bairro CPA IV.

Justiça eleitoral manda grupo com 10 eleitores de Emanuel dispersar

Equipamentos como telefones celulares, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou outros aparelhos que possam comprometer o caráter sigiloso do voto devem ficar retidos pelos mesários enquanto o eleitor estiver votando.