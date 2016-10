31 anos depois, PMDB comanda o Alencastro pela 2ª vez; Dante foi o 1º

Reprodução Carlos Bezerra, presidente estadual do PMDB, abraça Emanuel Pinheiro - eleito prefeito de Cuiabá

Com a vitória de Emanuel Pinheiro, com 60,41% dos votos válidos (157.877), o PMDB retorna para o Palácio Alencastro após 31 anos. O último prefeito, que havia sido eleito pela sigla, foi Dante de Oliveira, nas eleições realizadas em 15 de novembro de 1985.

A vitória de Emanuel também confirma a tendência verificada nos últimos anos da população cuiabana derrotar nas urnas o candidato a prefeito apoiado pelo governador.

Em 2016, o eleitorado não fugiu à regra e impôs derrota a Wilson que tinha Pedro Taques (PSDB) como principal cabo eleitoral e obteve somente 39,59% dos votos válidos (103.483) neste domingo (30).

PMDB na Prefeitura

No PMDB, Dante administrou Cuiabá entre 1º de janeiro e 28 de maio de 1986, quando assumiu o ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário no governo do ex-presidente da República José Sarney (PMDB). Após a saída, a Capital ficou sendo administrada pelo também peemedebista, vice-prefeito Estevão Torquato da Silva, até o retorno do titular em 1987.

Derrota do governador

Taques não foi o primeiro chefe do Executivo mato-grossense a sair derrotado na disputa pela Prefeitura de Cuiabá nos últimos anos. Em 2008, quando Wilson foi reeleito prefeito da Capital, o então governador Blairo Maggi (PP) apoiou Mauro Mendes (PSB), que perdeu ainda no primeiro turno. À época, ambos militavam no PR.

Situação similar ocorreu em 2012. O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) apoiou Lúdio Cabral (PT) que acabou derrotado por Mauro no segundo turno.

Em 2016, Wilson perdeu mesmo com apoio de Taques. O fato de Silval, considerado uma das principais lideranças do PMDB no Estado estar preso há mais de um ano por envolvimento em suposto esquema de corrupção, não impediu a vitória do correligionário Emanuel com ampla vantagem.

Com Silval fora do combate, Emanuel recebeu reforço de outros dirigentes do PMDB. Enquanto a deputada estadual Janaina Riva e o deputado federal Valtenir Pereira se engajaram na campanha, o presidente estadual da sigla, deputado federal Carlos Bezerra, atuou nos bastidores em favor do correligionário.

Entre os fatores que pesaram para a vitória de Emanuel está o enfrentamento com servidores públicos, principalmente no episódio do não pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA). A não retomada das obras do VLT na Capital também pesou contra Wilson, colaborando para colocar um oposicionista no Palácio Alencastro.

Ironia do destino

Por ironia do destino, o nome da coligação de Wilson é Dante de Oliveira, o último peemedebista a anteceder Emanuel no Alencastro. Após deixar o PMDB em 1988, teve passagens pelo PDT e PSDB, sigla na qual se abrigou até o falecimento em 2006.

