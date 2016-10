69 prisões, indígenas escoltados e troca de urnas marcam ocorrências

O último balanço do dia sobre as ocorrências ocorridas na eleição deste domingo (02) aponta a troca de 56 urnas eletrônicas em todo o Estado, condução de 50 eleitores à prisão, 19 candidato e escolta de indígenas para votação em Juína. Próximo levantamento será divulgado amanhã à tarde.

O caso de Juína foi considerado o mais preocupante apontado pela inteligência a serviço a Justiça Eleitoral. A população havia pedido para que os indígenas da etnia Enawenê-Nawê não pudessem entrar na cidade para votar. Diante da situação tensa na cidade ainda em decorrência da morte de dois jovens por índios levou ao Exército fazer escolta dos eleitores da aldeia para poderem exercer o direito ao voto.

Pelo menos 200 indígenas votaram sob protesto das famílias dos jovens Genes Moreira dos Santos Júnior, de 24 anos, e Marciano Cardoso Mendes, de 25, que foram sequestrados e mortos no ano passado pelos índios após passarem por um bloqueio para cobrança de pedágio feito na BR-174 entre Juína e Rondônia. Os parentes carregavam com faixas e gritavam palavras de ordem.

Os indígenas da aldeia Halaytakwa, a 153 km do município, foram levados em ônibus escolares até o local da votação. Eles votaram em quatro escolas públicas da cidade e retornaram por volta das 10h para a aldeia.

A situação de conflito em Juína já havia sido mapeada pelo órgão e ressaltada pelo general Luiz Fernando Baganha, comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada.

Outras ocorrências

As prisões ocorridas até o momento somam 50 de eleitores e outros 19 candidatos em Mato Grosso. Nas infrações de menor potencial, os envolvidos apenas assinam um termo circunstancial, usado para esse tipo de ocorrência. Nos casos de flagrante há a possibilidade do infrator pagar fiança ou ser conduzido ao sistema prisional.

Para evitar os conflitos, pelo menos 500 militares do Exército estão atuando em 23 locais de votação de 11 municípios do Estado “que apresentaram animosidade e beligerância entre algumas étnicas e exacerbadas disputas políticas”, conforme solicitação feita pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), desembargadora Maria Helena Póvoas.

No que diz respeito às urmas, segundo o desembarcador Luiz Ferreira da Silva, foram trocadas 56, o que representa um percentual de 0,83%, número abaixo da média nacional, que está em 1,5%. O magistrado e a presidente do TRE Maria Helena estiveram em alguns pontos de votação. “Vimos que tudo está correndo tranquilamente e a contento”, avalia.