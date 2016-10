75,8% das prefeituras em MT são renovadas; 34 se reelegem - confira

Mário Okamura Em algumas prefeituras há candidatos que venceram a eleição sub judice, por isso, os resultados podem mudar antes da posse. Renovação em 107 municípios

Dos 141 prefeitos, que passam a comandar os Executivos municipais a partir de 1º de janeiro, 107 são novatos e/ou estão retornando ao poder. O índice de renovação é de 75,8%. Outros 34 obtiveram o aval dos eleitores para continuar à frente das administrações - veja detalhes no quadro acima.

Uma das grandes surpresas ocorreu em Lucas do Rio Verde, onde Otaviano Pivetta (PSB), que buscava à reeleição, foi derrotado pelo produtor rural Luiz Binotti (PSD), aliado do vice-governador Carlos Fávaro (PSD).

Já em Rondonópolis, o deputado estadual Zé do Pátio (Solidariedade), quase sozinho e em uma campanha franciscana, derrotou grupos de caciques como Carlos Bezerra (PMDB) e Wellington Fagundes (PR), Blairo Maggi (PP) e Adilton Sachetti (PSB), que apoiavam as candidaturas de Percival Muniz (PPS) e Rogério Salles (PSDB). Rachados, Percival e Rogério “morreram” abraçados.

Dois gestores caminharam sozinhos e só não seriam reeleitos por "milagre", sendo Adriano Pivetta (PDT) em Nova Mutum, que obteve 16.720 votos, e João Cebola (PSD) em Nova Xavantina, que se elegeu com 7.932 votos. Em Cuiabá, como esperado, haverá segundo turno pela quarta vez consecutiva, com o embate entre os deputados estaduais Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB). A disputa na Capital foi decidida desta forma em 2012, 2008 e 2004.

Neste domingo (2), o peemedebista conquistou 98.051 votos, enquanto Wilson obteve a preferência de 81.531 eleitores cuiabanos. O tucano disputa o cargo de prefeito pela terceira vez. Já Emanuel busca a vaga no Palácio Alencastro pela segunda vez.

Houve ainda vitórias “massacrantes” como são os casos de Várzea Grande, Barra do Garças, Água Boa, Campos de Júlio, São Pedro da Cipa e Itiquira, nos quais os eleitos obtiveram mais de 70% dos votos, como a prefeita reeleita Lucimar Campos (DEM), que comandará Várzea Grande novamente, ao conquistar 95.634 votos, equivalentes a 76,16%. Assim como Lucimar, em Barra do Garças, Beto Farias (PMDB) obteve 72,34% dos votos, correspondentes a 20.275 eleitores.

Deputados



Além de Pátio, outro deputado que se fortalece é Oscar Bezerra (PSB), que emplacou a esposa e ex-parlamentar Luciane Bezerra como prefeita de Juara. Lá, derrotaram mais uma vez o grupo da família Riva, hoje representada pela deputada estadual Janaina.

Sub judice

Há ainda os resultados que serão discutidos na Justiça. O prefeito eleito em Primavera do Leste Getúlio Viana (PSB), que concorreu sub judice, conquistou 19 mil votos, hoje congelados. Para ser diplomado e empossado, entretanto, Getúlio precisa ao menos de uma liminar de efeito suspensivo, que deve ser solicitada no TSE.

Reeleitos

Conforme o resultado nas urnas, 34 prefeitos se reelegeram neste domingo. Entre os mais votados, além de Lucimar, em Várzea Grande, e Beto Farias, em Barra do Garças, aparecem Humberto Bortolini, o Betão (PSD), com aprovação de 70,37% do eleitorado em Itiquira; Alexandro Russi (PR), com 83,64%, em São Pedro da Cipa; e Francis Maris (PSDB), que conquistou 62,91% do eleitorado de Cáceres.