8 postos não têm internet, 1 não tem energia; urna de lona pode ser usada

Ao menos oito locais de votação neste domingo (2 de outubro) não terão acesso a internet e/ou telefone. Posto de Saúde Tito Apoitia, por exemplo, não é abastecido de energia elétrica, segundo informações do TRE. Essas localidades ficam longe do centro da cidade e são consideradas de difícil acesso.

A urna não tem ligação nenhuma com a internet. O único cabo que ela possui é o de energia. E ainda se for necessário, ela poderá ficar ligada na bateria por mais de 10 horas, por exemplo, caso falte luz.

O Chefe da Seção de Voto Informatizado do TRE, Leon Santos Filho, explica que todo planejamento acerca da eleição é pensado um ano antes de ocorrer o pleito. Leon afirma que a intenção é que tudo ocorra dentro da normalidade. No entanto, não há possibilidade de garantir 100%. “Podemos ter problema com satélite, equipamento e estrutura física”, pontua.

De todo modo, Leon salienta que o plano B também é pensado, caso ocorra algum problema no dia da votação, como substituição de urnas, ou até mesmo transmissão de votos via satélite. Segundo o titular, existem pontos próximos já pré-mapeados que possuem um sinal melhor.

Nesse sentido, o técnico do equipamento e os mesários vão até o local de melhores condições e transmitem o resultado daquela urna. Existem locais de votação, por exemplo, em que a Zona Eleitoral fica distante 300 km, sendo que existe outra Zona mais próxima. “A equipe é direcionada e transmite de lá. A gente criou rede para procurar garantir que a informação chegue mais rápido possível”, ressalta.

Em muitos locais de difícil acesso, é necessário que três a quatro urnas sejam encaminhadas aos locais de votação. O montante é solicitado conforme pedido de cada cartório. Além disso, algumas urnas de lona, nas quais o voto é feito manualmente, são dirigidas a essas localidades para garantir o voto, caso ocorra problema com as demais.

Conforme Leon, a expectativa do TRE é que o voto manual não seja utilizado nesta eleição. O chefe do setor se baseia nas últimas eleições, onde a urna de lona não precisou ser acionada. “A última foi em 2010, com duas ocorrências. De lá para cá não tivemos mais”, sustenta.

Leon pontua que o histórico da não utilização de cédulas traz segurança de que a eleição seja feita somente com urna eletrônica. “Só se acontecer imprevisto (para utilizar urna de lona). Por isso que a gente procura trabalhar para limitar ocorrência de imprevistos. Fazemos o máximo”, assegura.

Polêmica

Na eleição de 2008, houve imbróglio acerca de votação com cédulas envolvendo o então suplente Marcus Fabrício (PTB) e ex-vereador Deucimar Silva (PP). Isso porque no dia da eleição a Justiça Eleitoral teve que recorrer à urna de lona. Até às 11h25 daquele 5 de outubro, a votação foi por urna eletrônica, que acabou apresentando problema técnico. Depois, passou a ser em cédula de papel. Na hora de contabilizar os votos, o disquete não abriu, o que levou a juíza a impugnar os votos daqueles que votaram na urna eletrônica, validando somente os da urna de lona.

Fabrício reclamou que fora prejudicado e ingressou com pedido de impugnação. Após embates judiciais, a Justiça Eleitoral decidiu manter os 155 votos em cédulas que acabaram beneficiando Deucimar.