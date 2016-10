8 são flagrados por crime eleitoral

Gilberto Leite/Rdnews Agentes da PF chegam numa das seções em Cuiabá para acompanhar a votação

Oito pessoas foram detidas neste domingo (2) em todo o Estado, sete delas por propaganda de boca de urna e uma por transporte irregular de eleitores. O balanço parcial foi divulgado pelo juiz eleitoral Lídio Modesto, do TRE-MT. As pessoas foram encaminhadas para o chamado “cadeião”, estrutura montada dentro do Fórum de cada comarca. Ali ficarão os detidos até passarem por audiência com o juiz responsável.

Os flagrantes se deram em Várzea Grande, Sorriso e Barra do Garças, sendo um caso em cada cidade. Já em São José do Rio Claro e General Carneiro foram dois registros. Até às 11 horas, nenhuma prisão tinha sido realizada em Cuiabá.

O juiz Jeverson Luiz Quinteiro, responsável pelo cadeião na Capital, explica que, em caso de detenção, o cidadão deve ser encaminhado para o TRE, onde passa por audiência, dentro dos trâmites da proposta de transação penal. "São crimes de baixo potencial ofensivo”, pondera o magistrado.

Jeverson Quinteiro, que promove as audiências acompanhado do promotor Gilberto Borges, conta que depois dos esclarecimentos da pessoa acusada de cometer crime eleitoral, esta é encaminha ao juiz eleitoral e, na sequência, liberada. Isso deve ocorrer ainda neste domingo de eleições. Mas há casos em que o acusado pode "dormir na cadeia". “Não sendo aceita a proposta, também fazemos o encaminhamento para o juiz eleitoral”.