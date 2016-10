A 16 dias das eleições, Emanuel tem 51% e Wilson 32%, aponta Ibope

Reprodução Emanuel teria entre 47% e 55% da preferência do eleitor cuiabano; Wilson alcançaria entre 28% e 36%

A 16 dias das eleições, o candidato do PMDB, Emanuel Pinheiro, seria eleito prefeito de Cuiabá. É o que indica a primeira pesquisa Ibope de intenção de votos para a Prefeitura de Cuiabá para o 2º turno divulgada nesta sexta (14) à noite. Segundo o Ibope, Emanuel teria 51% das intenções de voto. Na margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, ficaria entre 47% e 55% da preferência do eleitor cuiabano.

Já Wilson Santos (PSDB) teria 32% das inteções de voto e, na margem de erro, alcançaria entre 28% e 32%.

O levantamento do Ibope foi encomendado pela TV Centro América. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Segundo o Ibope, isso significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar a realidade é de 95%.

Os eleitores que disseram votar branco, nulo ou em nenhum dos candidatos representam 12%. Os eleitores que não sabem em quem vão votar ou não responderam somam 5%.

Votos válidos

Se as eleições fossem hoje, Emanuel seria eleito prefeito com 61% dos votos válidos. Na margem de erro, com 4 pontos percentuais para mais ou para menos, o peemedebista teria entre 57% e 65% dos votos.

Já Wilson alcançaria 39% dos votos válidos e, na margem de erro, ficaria com 35% a 43% dos votos dos eleitores cuiabanos. Nos votos válidos, que é como a justiça eleitoral faz a contagem final para anunciar o resultado, não considerados votos brancos e nulos.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da mostra os votos brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos. É o mesmo procedimento usado pela Justiça Eleitoral na hora de divulgar o resultado oficial da eleição.

O Ibope ouviu 602 eleitores entre 11 e 13 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo MT01494/2016.