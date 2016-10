Ação do MPE é perseguição, diz Beto sobre indisponibilidade de bens

Facebook Beto diz que não comete ato irregular por estar respaldo na lei municipal de autoria de Valdon Varjão

A decisão da Justiça em acolher pedido liminar para determinar a indisponibilidade de bens do prefeito de Barra do Garças, Roberto Farias (PMDB), relativo a doação de uma área no Distrito Industrial do município, foi considerada pelo gestor como "mais uma manobra de perseguição do Marcos Brant Gambier Costa", representante do Ministério Público Estadual (MPE).

Em nota, o prefeito afirma que não cometeu nenhum ato irregular por estar respaldo por lei municipal de autoria do ex-vereador Valdon Varjão (já falecido), aprovada pela Câmara em 1.999, que autoriza o município a doar áreas no Distrito Industrial para a instalação de empresas e geração de emprego.

"A criação do um Distrito Industrial em Barra do Garças visa incentivar atividades e, principalmente, o desenvolvimento econômico e social de interesse do Município. E essas manobras dificultam o seu crescimento e prejudica a população que perde com a geração de empregos e renda", ressalta Roberto Farias.

O prefeito destaca que 53 empresas deixaram de investir em Barra do Garças por força de ações judiciais que impediram a prefeitura de, mesmo autorizada pela Câmara, doar áreas que "eram utilizadas como esconderijo de produtos furtados, desmanche de veículos e depósitos de lixo". "A cidade deixou de gerar dois mil empregos", afirma Farias.

As 53 empresas mencionadas pelo prefeito de Barra do Garças seriam instaladas na região do Distrito Industrial, porém, foram alvos de ações porque, no entendimento do MPE, não atenderiam a interesse público, mas privado. Nesse último caso, o pedido liminar se refere a uma área doada à empresa A. Sandro de Azevedo e Cia Ltda., que também teve os bens indisponíveis no valor de R$ 28 mil.

NOTA

